«الشؤون الدينية»: إعداد برامج وندوات احتفالا باليوم الوطني الـ93 للسعودية

أعدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، برنامجًا منوعًا للاحتفاء باليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية، بما يليق بمكانتها، ويتضمن العديد من البرامج والفعاليات، والمناشط والندوات، وحلقات النقاش والمحاضرات، والمسابقات؛ لتجسيد مفهوم مبدأ حب الوطن، وتأصيله كونه واجبًا دينيًا ومطلبًا وطنيًا.

وأكَّد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة أكملت استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني «نحلم ونحقق»، وحشدت كل جهودها لإبراز مخرجات هذا اليوم المبارك، بحزمة من البرامج والفعاليات والمناشط والمسابقات؛ بما يواكب هذه المناسبة الوطنية الكبرى.

«السديس»: حب الوطن واجب ديني والتسامح نهج بلادنا المباركة"

وقال رئيس الشؤون الدينية، إن حب الوطن من الدين، ومن رسالته السمحة الوسطية، مضيفا أن مناشط اليوم الوطني، تتضمن العديد من الفعاليات والندوات وحلقات النقاش، والمحاضرات والمسابقات، التي تأصل حب الوطن من الناحية الدينية، وتركز على أهمية اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، ولزوم البيعة الشرعية، والسمع والطاعة لولاة الأمر، وتعزيز قيم المواطنة، وإثراء تجربة المنسوبين الدينية والوطنية.

وتتضمن محاور اليوم الوطني، حب الوطن في القرآن والسنة، وتعزيز المملكة العربية السعودية الدينية ومميزاتها، وإبراز جهودها في خدمة الشؤون الدينية، فضلًا عن إعزاز الشأن الديني في الحرمين الشريفين، وقاصديهما، وتسليط الضوء على جهود رئاسة الشؤون الدينية، ودورها في تفعيل وتطوير رسالة الحرمين الدينية العالمية والحضارية، وإثراء تجربة القاصدين الدينية.