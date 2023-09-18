مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة بمطروح

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق البترول، بالكيلو 60 متفرع من الطريق الساحلي الدولي بمطروح الإسكندرية، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة، اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابي حادث ميكروباص مطروح

واستقبل اليوم، مستشفى رأس الحكمة المركزي، مصابي حادث سيارة ميكروباص، على طريق البترول جنوب شرق مدينة مرسى مطروح، وهم:

السيد الدرندلي 50 سنة من سوهاج، يعاني من اشتباه نزيف بالبطن والمخ.

طه حسين 23 سنة، من الشرقية يعاني من نزيف بالمخ والبطن.

محمد خضري عبد الله 39 سنة من سفاجا، وفاة.

أشرف عبدالسلام محمد 26 سنة من الشرقية، يعاني من كدمات متفرقة بالجسم.

محمد عبدالعال 30 سنة من الشرقية، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج.

كريم صلاح محمود 24 سنة من العياط، يعاني من جرح قطعي بالذراع الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج.

أحمد حسين وهبة 27 سنة من طنطا، يعاني من كدمات متفرقة بالجسم.

محمود نبيل عبدالحميد 29 سنة من الجيزة، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات.

محمد عبدالفتاح عبدالجواد 27 سنة من الشرقية، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمة شديدة بالرأس واشتباه كسر بالضلوع.

إبراهيم محمد السيد الدرندلي، 44 سنة من الشرقية يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

مصطفى عبدالحميد النجار 27 سنة من الجيزة، يعاني من جروح متفرقة بالجسم.

وليد محمد علي 25 سنة من الشرقية، يعاني من اشتباه كسر بالفقرات.

المباحث تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة قسم مطروح إلى موقع الحادث، وجارِ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.