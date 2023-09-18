إصابة عامل سقط من ارتفاع 20 مترا في بورسعيد

أصيب عامل في مصنع لإنتاج المسامير، بكسور في الجسم إثر سقوطه من ارتفاع 20 مترا، إذ اختل توازنه خلال العمل من أعلى بناية المصنع جنوب بورسعيد، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة عامل في مصنع ببورسعيد بكسور

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة، بوصول عامل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد، ويدعى علي إبراهيم خضر 51 سنة، مصاب بكسر باليد وسججات بالجسم، إثر سقوطه من أعلى بناية مصنع لإنتاج المسامير من ارتفاع 20 مترًا.

وتبين لرجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن العامل المصاب كان يعمل في أعلى بناية المصنع، عندما اختل توازنه وسقط من أعلى.

لجنة هندسية لبيان مدى صلاحية المبنى

وأمر مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث، وأمرت النيابة العامة بسؤال المصاب وشهود الواقعة وإرسال لجنة هندسية لبيان مدى صلاحية المبنى وعوامل الأمن الصناعي به، وإذا كان هناك أعمال صيانة دورية به باستمرار، كما أمرت باستكمال التحقيقات.