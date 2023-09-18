«أنت أقوى من الإصابة».. كيف يتألق محمود تريزيجيه بعد كل غياب؟

يبدو أن محمود حسن تريزيجيه بات صديقًا للإصابات، يعرفها جيدًا ويعلم كيفية التغلب عليها، ما بدا جليًا في كل مباراة يخوضها جناح منتخب مصر، بعد العودة من الإصابة، وآخرها في ظهوره بقميص طرابزون أمام بشكتاش، ضمن منافسات الدوري التركي.

خريطة إصابات محمود تريزيجيه على مدار مسيرته

11 إصابة رافقت تريزيجيه على مدار مسيرته بالكامل، لم تكن كافية لإحباط نجم الفراعنة والدوري التركي، الذي لا يعرف الاستسلام، ويواصل التألق بعد كل انتكاسة وعقبة تقف في طريق تألقه، إذ ساهم جناح طرابزون سبور في الثلاثية التي سجلها فريقه أمام نظيره بشكتاش، في إطار مباريات الدوري التركي.

صنع تريزيجيه الهدف الثالث لفريقه أمام بشكتاش، ليشارك في ملحمة طرابزون التي انتهت بثلاثية نظيفة، كادت أن تزيد عن ذلك، وذلك بعد عودته من إصابة قوية ألمت به، عقب معاناته من كسر في الضلوع، ليغيب فترة جاوزت الشهر، من أجل التعافي وتلقي العلاج اللازم.

إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي كانت الأبرز، والتي عانى منها في موسم 2020 -2021، عندما وقع مصابًا في لقاء ليفربول، قبل أن يعود ويسجل في أول ظهور له بعد التعافي من الإصابة، وذلك أثناء دفاعه عن ألوان أستون فيلا، إذ عاد ليشارك مع فريق الرديف تحت 23 عامًا، ويسجل هدفًا أمام برمنجهام سيتي، في التشامبيونشيب، بعد غيابه فترة تخطت الـ8 أشهر.

وتألق بعدها تريزيجيه حتى أصبح محطًا لأنظار عدد من الأندية حول العالم، وعلى رأسهم طرابزون سبور الذي فاز بسباق التعاقد مع جناح منتخب مصر في النهاية.

تاريخ تريزيجيه مع الإصابات طويل، إذ عانى من 11 إصابة على مدار مسيرته بالكامل مع جميع الأندية، البداية كانت عام 2014-2015، عندما أصيب في الكتف، أثناء وجوده رفقة الأهلي، ليغيب 42 يومًا، وتجددت إصابة الكتف، بعد انتقاله إلى أندرلخت، ليغيب 59 يومًا.

ومنذ ذلك الحين غابت الإصابات عن تريزيجيه، قبل أن تعرف طريقه مجددًا، أثناء مشاركته رفقة منتخب مصر، عام 2017، بسبب معاناته من إصابة في الرأس، وغاب على إثرها 14 يومًا، وفي عام 2020 - 2021، أصيب في رأسه، وغاب عن 8 مباريات مع أستون فيلا، قبل أن يفجعه الرباط الصليبي بإصابة غيبته 25 مباراة، أي ما يوازي موسم.

مع طرابزون سبور، عانى تريزيجيه من إصابتين، الأولى عضلية في موسم 2022-2023، غاب على إثرها 32 يوما، والثانية والأخيرة عندما عانى من كسر في الضلوع، ولم يشارك على مدار 30 يومًا.