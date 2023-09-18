أشرف زكي وخالد يوسف يودعان الفنان أشرف مصيلحي إلى مثواه الأخير

يواصل نجوم الفن توافدهم على مسجد المشير في التجمع الخامس لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل أشرف مصيلحي، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس عن عمر ناهز 49 عاما بعد صراع مع السرطان، وكان من بين الحضور الفنان ماجد المصري، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وزوجته الفنانة روجينا، والمخرج خالد جلال، إضافة إلى المخرج خالد يوسف والسيناريست باهر دويدار.

وكانت الفنانة نهال عنبر من ضمن الحضور في جنازة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، إضافة إلى دينا فؤاد، أحمد سعيد عبدالغني وأحمد الشامي.

تفاصيل جنازة الفنان أشرف مصيلحي

وتقام صلاة الجنازة على جثمان الفنان أشرف مصيلحي بعد صلاة الظهر من مسجد المشير في التجمع الخامس، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة، وكانت الفنانة إلهام شاهين في أول الحضور حيث حرصت على مواساة المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان الراحل، والتي جلست إلى جانبه داخل المسجد لقراءة آيات من القرآن الكريم على روحه.