والد عريس المنصورة يكشف تفاصيل الزفاف الأسطوري: «وزعنا أكل على القرى»

سعيًا من أجل الفرحة والسعادة ورغبة في ليلة مميزة، قرر حسام ناجي الصياد، الشهير بـ عريس المنصورة، أنّ يقيم حفل زفاف ضخم يتحدث عنه الجميع، ليصبح الزفاف بين ليلة وضحاها، حفلا أسطوريا لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنّ حضره العديد من ألمع المطربين المصريين والعرب، وسط أجواء مميزة.

حفل زفاف أسطوري في المنصورة

قال ناجي الصياد فايد، والد العريس حسام ناجي، صاحب حفل الزفاف الأسطوري بالمنصورة، لـ«الوطن»، إن ابنه قرر أن يكون فرحه مميزًا، من خلال إحضار عدد من أهم النجوم والمطربين المتواجدين على الساحة في الوقت الحالي.

«منهم تامر حسني ووائل جسار»، هكذا أوضح والد العريس ابن عزبة الفايد بالدقهلية، إذ لم يكن يعلم بحضور هؤلاء النجوم في حفل زفاف ابنه: «حسام كان عامل مفاجأة لينا كلنا، اتفق هو وأخوه وقرر ينظم الدنيا، لكن قبل الفرح بشهر، قرر يقول لينا على جزء من المفاجأة وهو أن حمادة هلال وشيبة من ضمن الفنانين الموجودين في الفرح».

واشار إلى أنه تفاجئ في القاعة، بوجود المغنيين والمطربين: «في نصف الفرح، اتفاجئت أن لسه في 6 فقرات، وكان من ضمنها المطربين اللي حسام كان عاملها مفاجأة، كانت مفاجأة جميلة وحسام يستاهل كل الخير والفرحة الجميلة».

إعداد ولائم طعام وتوزيعها على الجميع

«وزعنا أكل على القرى المجاورة وطلعنا عربيات مليانة أكل للناس كلها»، بكلمات بسيطة عبر من خلالها والد العريس عن عمله ولائم طعام لكل أهالي قريته والقرى المجاورة وتوزيع الطعام على الطرقات من أجل نشر البهجة بين الجميع.

وأكد أن أبناءه اعتادوا على فعل الخير بشكل كبير: «ولادي حريصين على فعل الخير بشكل مستمر، لأني عودتهم على كده من الصغر، ويمكن مردود ده في حب الناس وسعينا أننا نفرح الفقير قبل الغني في كل مناسبة أو أي وقت».