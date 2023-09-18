مصدر بـ«الآثار»: اعتماد الضوابط المنظمة للحج السياحي خلال أيام

قال مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار إن اللجنة العليا للحج والعمرة انتهت من إعداد الضوابط المنظمة للحج السياحي، وقدمتها من أجل دراستها واعتمادها، موضحة أنه من المقرر أن يعتمد وزير السياحة الضوابط المنظمة للحج السياحي خلال الأيام المقبلة.

الانتهاء من إجراءات الحج مبكرا

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أنه للمرة الأولى تعلن وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة للحج السياحي بشكل مبكر، موضحا أن النهج الذي تنتهجه الوزارة هذا العام يهدف إلى إتاحة الفرصة لشركات السياحة لتسويق برامج الحج مبكرا، فضلا عن الانتهاء من إجراءات الحج قبل بدء المناسك بفترة كبيرة، وتلافي أية أخطاء سابقة تسببت في تأخير الإجراءات.

الضوابط لن تشهد إعلان أسعار برامج الحج

وأشار المصدر إلى أن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام لن تشهد تعديلات كبيرة عن ضوابط العام الماضي، إذ تجرى بعض التعديلات الفنية لضمان توفير أفضل خدمة لحجاج السياحة.

وأوضح المصدر أنه من المقرر توحيد مواعيد فتح وغلق باب تقدم المواطنين للحج بين الـ3 جهات المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج، وهى وزارة السياحة التي تنظم الحج السياحي، والداخلية التي تنظم حج القرعة، والتضامن الاجتماعي تنظم حج الجمعيات الأهلية.