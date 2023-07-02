«السياحة»: تحرير محاضر للشركات بسبب استضافة حاملي تأشيرات الزيارة خلال مناسك الحج

كشفت مصادر بوزارة السياحة والآثار، عن أن لجان الحج السياحي بالسعودية حررت عددا من المحاضر لشركات السياحة خلال المشاعر المقدسة بمني وعرفات وذلك لاستضافة تلك الشركات لعدد من حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والتجارية، وأعلنت بعثة السياحي، أن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام حظرت على شركات السياحة والآثار استضافة أي شخص غير حاصل على تأشيرة الحج، لافتة إلى أن تلك المخالفات عقوبتها تبدأ من الإيقاف وتصل إلى إلغاء الترخيص.

وفي سياق آخر، قال سيد خاطر، مدير إدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، نائب رئيس بعثة الحج السياحي، إن نحو 10 آلاف من حجاج السياحة بدأوا اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل، السفر إلى المدينة المنورة لقضاء بضعة أيام بها قبل العودة إلى أرض الوطن، لافتا إلى أن عدد من سافروا اليوم فقط بلغ نحو 5 آلاف.

تفويج الحجاج من مكة إلى المدينة المنورة

وأشار إلى أن لجان وزارة السياحة بمكة المكرمة تتابع عمليات تفويج الحجاج من مكة إلى المدينة المنورة، كما أن لجان الوزارة بالمدينة المنورة تتابع عمليات تسكين الحجاج بالفنادق.

وتابع أنه تم زيادة أعداد لجان وزارة السياحة بالمدينة المنورة، وذلك نظرا للعدد الكبير من الحجاج الذي سيتوجه للمدينة خلال الجزء الثاني من موسم الحج.

ولفت في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن غدا الإثنين، يشهد عودة نحو 893 حاجا من حجاج السياحة إلى أرض الوطن.

استمرار رحلات عودة الحجاج المصريين حتى 13 يوليو الجاري

وأضاف أن رحلات عودة الحجاج المصريين المسافرين جوا ستستمر حتى يوم 13 يوليو الجاري، موضحا أن كافة رحلات الحج السياحي تقلع من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى المطارات المصرية.

وأشار إلى أنه بدأ اليوم الأحد انتقال حجاج السياحة المستوى الاقتصادي والذين اختاروا برنامج تحسين السكن 5 نجوم إلى فنادق أخرى داخل مكة المكرمة غير الفنادق التي أقاموا بها قبل أداء مناسك الحج، موضحة أن بعض حجاج السياحة المستوى الاقتصادي «البري والاقتصادي طيران» والذين اختاروا هذا البرنامج لتحسين السكن سيقيموا بفنادق 5 نجوم على بلاط الحرم.

ومن جهته، قال محمود عبدالرازق، مدير إدارة النقل السياحي بوزارة السياحة والآثار وعضو بعثة الحج السياحي، إن حجاج المستوى البري وعددهم نحو 4 الآف حاج سيبدأون في العودة إلى مصر بداية من 7 يوليو الجاري وحتى يوم 18 من الشهر نفسه، لافتا إلى أنه سيتم نقل حجاج المستوى البري عبر 103 أتوبيسات سياحية وهي ذات المركبات التي اصطحبتهم من مصر إلى الأراضي المقدسة، لافتا إلي أن لجان الوزارة الموجودة بالمنافذ البرية والبحرية كالعقبة أو نويبع جاهزة لتقديم جميع الخدمات لحجاج البري وحل أية مشكلات تواجههم وتسهيل عملية سفرهم.