وكيل تعليم بورسعيد: عدم ربط تسليم الكتب المدرسية للطالب بدفع المصروفات

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، اليوم، عددًا من المدارس للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، رافقها في الجولة، محمود بدوي مدير عام التعليم العام، وتفقدت أيضًا، مدارس الشهيد إبراهيم الرفاعي الرسمية المتميزة للغات والتوكيلات الملاحية الابتدائية والمدينة المنورة الابتدائية الواقعة في نطاق إدارة جنوب التعليمية بحي الضواحي.

إحالة المقصرين للتحقيق

ووجهت وكيل أول الوزارة، بسرعة الانتهاء من الإجراءات والاستعدادات بالمدارس بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المحافظة المعنية وإحالة المقصرين للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية.

إعلان الجداول الدراسية والمصروفات

كما شددت على ضرورة إعلان مواعيد الفترات الدراسية وجداول المصروفات الدراسية ومواعيد أقساطها في مكان واضح لأولياء الأمور، وكذلك قوائم وكشوف أسماء الطلاب بكل فصل.

منع ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات

وأشارت وكيل أول الوزارة إلى عدم ربط عملية تسليم الكتب المدرسية للطالب، بدفع الرسوم والمصاريف المدرسية، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك الشأن، متمنية للجميع عاما دراسيا موفقا.