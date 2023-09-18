غلق 115 منشأة وتحصيل 2 مليون جنيه غرامات في حملات بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفى هذ الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

تحرير 5520 محضرا متنوعا

وأسفرت الحملات عن غلق 115 منشأة، والتحفظ على 11071 حالة إشغال متنوعة بالإضافة إلى تحرير 5520 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية، تقدر بـ2 مليون و400 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

محافظ الإسكندرية: تكثيف الحملات لسيادة القانون وعودة الانضباط

وأكد محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه تم التأكيد على رؤساء الأحياء باستمرار تكثيف الحملات المكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق وإزالة الإشغالات بأحياء الثغر وعدم التهاون مع حقوق المواطنين من أجل سيادة القانون.