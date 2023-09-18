مدير الرقابة بـ«التموين»: معرض أهلا مدارس دليل على عظمة الصناعة المصرية

أكد أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية في وزارة التموين، أن معارض أهلا مدارس تظهر القدرات الذاتية للدولة، وتوجه رسالة قوية على وجود صناعة مصرية عظيمة قائلا: «يجب أن نفخر بالصناعة المحلية، والمصنوعات الجلدية أصبحت فخر للمصرين، وأيضا المنسوجات والملابس».

معرض «أهلا مدارس» يقام في أرض المعارض على مساحة 6000 متر

وأضاف مدير رقابة التموين خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «dmc»:«أن معرض أهلا مدارس، يقام على مساحة 6000 متر في منطقة أرض المعارض بمدينة نصر، ويوجد بداخله 5 قطاعات رئيسية، تتضمن مستلزمات الأدوات المدرسية، وقطاع مصنوعات الجلدية الأحذية والشنط، وقطاع المواد الغذائية، وقطاع الرابع كمبيوتر واللاب توب، والقطاع الخامس هو الملابس الجاهزة ومنها الزي المدرسي».

زيادة السلع لتعميق الصناعة المحلية

وتابع، «يقام في نفس التوقيت 58 معرضا رئيسيا بالمحافظات، و108 معرض فرعي، بالاضافة لـ32 شادرا وأكثر من 64 قافلة متحركة تجوب محافظات مصر»، مشيرًا إلى أنه كل عام يوجد زيادة في السلع لتعميق الصناعة المحلية.