«التموين»: استمرار عمل معارض أهلا مدارس في بعض المحافظات لمنتصف أكتوبر

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استمرار عمل بعض معارض أهلا مدارس في المحافظات حتى منتصف أكتوبر المقبل، للتسهيل على المواطنين وأولياء الأمور في شراء مستلزمات أبنائهم من الأدوات المدرسية، مع بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 والمقرر انطلاقه يوم 30 سبتمبر المقبل.

معرض أهلا مدارس

وذكرت وزارة التموين، أنّ معرض أهلا مدارس الرئيسي في مدينة نصر الذي جرى افتتاحه يوم 15 سبتمبر الجاري، سيستمر حتى يوم 29 من الشهر ذاته، فيما تظل معارض المحافظات قائمة حسب الإقبال على الشراء.

سيارات متنقلة للسلع والأداوت

وقررت وزارة التموين، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، إطلاق 20 سيارة متنقلة كاملة محمّلة بالسلع الغذائية والأدوات المدرسية في نطاق المحافظات، لتوفير السلع والمستلزمات في معرض أهلا مدارس بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأكدت وزارة التموين أنّ تخفيضات السلع والأدوات في معارض أهلا مدارس تصل إلى 50% على بعض الأدوات و25% على بعض السلع والمنتجات الأخرى.