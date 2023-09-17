«التموين» تضخ الأرز بسعر مخفض في معارض «أهلا مدارس»

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ مزيد من كميات الأرز البلدي والمستورد لفروع معارض «أهلا مدارس» والمجمعات الاستهلاكية، بأسعار مخفضة للمواطنين تزامنا مع طرح المزيد من السلع بأسعار مخفضة قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

سعر الأرز في التموين

وقال بيان لوزارة التموين، فإنَّ سعر الأرز البلدي يبلغ 22 جنيهًا، في حين يبلغ سعر الأرز المستورد 20 جنيهًا، وذلك على نطاق جميع المجمعات الاستهلاكية وفروع معارض «أهلا مدارس» في القاهرة والمحافظات.

تخفيضات السلع الغذائية في معارض «أهلا مدارس»

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ السلع واللحوم إلى معارض أهلا مدارس في القاهرة والجيزة والمحافظات، بتخفيضات من 20 إلى 30% تسهيلا على رواد المعرض من المواطنين.

وتستمر معارض أهلا مدارس حتى يوم 29 سبتمبر الجاري، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والذي أكد على وجود من 3 إلى 5 معارض «أهلا مدارس» في كل محافظة لتوفير السلع والأدوات للطلاب، فضلًا عن المعرض الرئيسي في القاهرة الموجود في مدينة نصر.