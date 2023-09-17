عودة خدمات بطاقات التموين قريبا على موقع دعم مصر الرقمي

تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عودة عدد من خدمات بطاقات التموين قريبا على موقع دعم مصر الرقمي، والذي تتيح عليه حاليا خدمة وحيدة لحاملي البطاقات التموينية لتحديث بياناتهم.

بطاقات التموين

ووفقًا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على هامش افتتاح معرض أهلا مدارس، فإن موقع دعم مصر، سيضم قريبًا عددًا من خدمات بطاقات التموين التي يحتاجها حاملو البطاقات، لتفعيل هذه الخدمات بالتوازي مع نفس الخدمات المقدمة على بوابة مصر الرقمية للتموين.

وقال وزير التموين: «عودة العمل لجميع الخدمات التموينية المقدمة على بوابة مصر الرقمية تأتي بعد توقف مؤقت لجميع الخدمات بسبب عدد من الممارسات الضارة من الأشخاص الأقارب لحاملي البطاقات التموينية».

وحذر «المصيلحي» من التلاعب ببيانات البطاقات التموينية من خلال المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وزارة التموين

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أوقفت جميع الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية، عدا خدمتين فقط وهي بدل التالف والفاقد، خاصة بعد اكتشاف حذف أفراد وبطاقات تموينية وتحويل بطاقات من محافظة إلى محافظة أخرى بدون علم أصحابها على بوابة مصر الرقمية.

فيما أصدرت وزارة التموين، تعليمات مشددة على جميع المكاتب بضرورة تسليم جميع البطاقات التموينية سواء بدل تالف أو بدل فاقد أو إصدار أو غيرها، إلى صاحب البطاقة شخصيا بعد التحقق من شخصيته.

ويقتصر موقع دعم مصر حاليا، على خدمة تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة، بالنسبة للسر التي لم تقم بتحديث بياناتها بتسجيل رقم موبايل باسم رب الأسرة حتى الآن، ويضم له قريبا عدد آخر من بطاقات التموين.