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الكاتب الصحفي أحمد أيوب: مساعدة الأشقاء من ثوابت الدولة المصرية

كتب:

مريم جاد
11:07 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
فيضانات ليبيا

فيضانات ليبيا

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب إن «مصر دائمًا تحزن لأي حزن عربي» مقدمًا التعازي للأشقاء في ليبيا والمغرب بعد كوارث العاصفة دانيال والزلزال المدمر.

مصر دولة رئيسية في المنطقة

وأضاف «أيوب» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء أن لقاء الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة وبعثات المساعدات التي تم إرسالها لليبيا، يؤكد أن أي مصري لا بد أن يفخر بجيشه ودولته وقيادته السياسية، مؤكدًا أن الدولة المصرية جديرة بأن تكون الدولة الرئيسية بالمنطقة والكبرى التي تستطيع أن تتدخل بالوقت المناسب.

المساعدات والدعم للدول الشقيقة أصبحت من ثوابت الدولة المصرية

وتابع الكاتب الصحفىي أنه في مثل هذه اللحظات لا بد أن تفخر بأنك مصري ولديك دولة قوية وتتحرك بأقصي سرعة، وفي أقل وقت ممكن لنجدة ومساعدة الأشقاء مقدمين كل الدعم من معدات وطعام ودواء لهم، حيث المساعدات والدعم للدول الشقيقة أصبح من ثوابت الدولة المصرية وله أبعاد سياسة واجتماعية واقتصادية لانهم دول مجاورة اقتصاديا وتجاريا.

 

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