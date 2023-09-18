هل يغادر محمد صلاح ليفربول؟ تحركات خفية لحسم مصير الفرعون المصري قبل انتهاء عقده

رغم هدوء الأجواء التي كانت مشتعلة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، والتي كان بطلها الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد فشل مساعي نادي اتحاد جدة السعودي في الظفر بخدمات الفرعون المصري في الميركاتو الصيفي المنقضي.

معركة كبرى من أجل ضم صلاح.. ماذا يحدث في الكواليس؟

«معركة كبرى».. تحت هذا العنوان سيكون محمد صلاح على موعد بالعودة إلى صدارة عناوين الصحف العالمية، في غضون 3 أشهر، مع اقتراب نهاية عقده مع الريدز بنهاية صيف 2025.

وبحسب الصحفي البريطاني الموثوق بن جاكوبس، المختص بسوق الانتقالات العالمية، فإن صلاح سيكون في قلب معركة انتقالات، من أجل تحديد من سيفوز في مزاد الحصول على خدمات اللاعب.

هل يرحل صلاح عن ليفربول يناير المقبل؟

أمر واحد سيحدد وجهة صلاح المنتظرة، والأقرب أن تكون اللحاق بركب نجوم العالم في الدوري السعودي، بحسب «بن جاكوبس»، الذي أكد أن المنافسة ستكون أكثر شراسة في الميركاتو الشتوي الذي يبدأ ينايرالمقبل.

تحركات خفية بدأها نادي الهلال، الذي يستعد لدخول المعركة مع اتحاد جدة للظفر بخدمات محمد صلاح، إلا أن من سيحصل على الفرعون المصري يمكن تحديده من خلال الفائز بالدوري السعودي الموسم المقبل.

الجانب الآخر من المشهد، لم يخفى على أحد، ورغم بقاء صلاح في ليفربول الموسم الحالي، لايزال القلق يخيم على قلعة أنفيلد من قرار قائد منتخب مصر الرحيل في أي وقت.

شبكة «سكاي سبورتس» كشفت عن تحرك إدارة الريدز، من أجل تأمين فريقها حال رحيل نجمه الأول، بعدما أوضحت أن خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي الإيطالي، بات على رادار الفريق الإنجليزي للتعاقد معه.

كفاراتسخيليا، هو البديل الأنسب الذي يراه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، حال رحيل صلاح في الشتاء أو الصيف المقبل، خاصةً وأن الريدز سيكون أمام خيار وحيد، وهو بيع هداف الفريق حال إصراره على ذلك، من أجل الاستفادة منه ماديا وعدم رحيله مجانا في الصيف الذي يليه بعد انتهاء عقده.