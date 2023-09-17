لماذا منح ليفربول محمد صلاح جائزة بـ«الفوتوشوب»؟.. القوانين تتغير لأجله

«القوانين تتغير لأجله» ومن غيره وهو محطم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي، وقائد ثورة البطولات داخل قلعة «أنفيلد»، والذي أصبح حديث العالم مجددًا خلال الساعات الماضية، بعد تألقه مع ليفربول أمام وولفرهامبتون وقيادته للريدز للفوز بـ3 أهداف مقابل هدف.

لماذا غير ليفربول صورة فوز صلاح بجائزة رجل المباراة بـ«الفوتوشوب»؟

صلاح الذي حصد جائزة رجل المباراة، بعد مساهمته في قلب زمام الأمور لصالح فريقه في الشوط الثاني، بتمريرتين حاسمتين، لكن الأمر كان مختلفا معه هذه المرة، فكيف غير ليفربول قوانين منح الجائزة لأجله؟

«الفوتوشوب» كانت الوسيلة التي استخدمتها «سوشيال ميديا» النادي الإنجليزي، خلال إعلان منح محمد صلاح جائزة رجل مباراة ليفربول وولفرهامبتون، بعكس باقي زملاءه في الفريق الذين حصلوا على هذه الجائزة من قبل.

كيف تغيرت صورة فوز صلاح بجائزة رجل مباراة ليفربول وولفرهامبتون؟

ويضم «البانر» الخاص بالجائزة، «لوجو» لإحدى شركات الخمور، إلا أن احترام نادي ليفربول لمعتقدات صلاح الدينية جعلته يستخدم «الفوتوشوب» لإزالة هذا الشعار، بحسب موقع «givemesport».

التقرير أوضح أن أسلوب حياة اللاعب المصري المسلم، الخالي من الكحوليات وعدم ارتباطه بها بأي شكلٍ من الأشكال، فرض على ليفربول قرار إزالة الشعار من صورته، في خطوة راقية تظهر احترام الريدز لـ«مهاجمه الساحر».

«لم تكن المرة الأولى»، هكذا ألقى التقرير الضوء، على أن ليفربول قام بهذا التصرف من قبل، بعد الفوز بالدوري الإنجليزي عام 2020، خلال احتفال قائد الفريق حينها جوردان هندرسون مستخدما الخمور في الاحتفال، إلا أن احتفالات الفرعون المصري كانت بعيدة عن ذلك، وهو ما احترمه ليفربول أيضا حينها.

وبات محمد صلاح أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 63 «أسيست»، متفوقًا على الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي السابق، وأهلي جدة السعودي الحالي.