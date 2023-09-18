مدرس لغة عربية يتصدر محركات البحث بسبب محمد صلاح.. ما القصة؟

نجم من نوع آخر على غير العادة، يتصدر محركات البحث، ليس في مجال الرياضة، أو بطلًا لفيلم سينمائي جديد، لكنه مدرس لغة عربية، اسمه يتشابه مع أشهر لاعب كرة قدم في الوقت الحالي، لذلك كان له من الشهرة نصيب.

محمد صلاح المدرس يتصدر محركات البحث في جوجل

محمد صلاح المدرس وليس اللاعب، تصدر محركات البحث على موقع «جوجل»، بسبب تشابه اسمه مع نجم ليفربول والمنتخب الوطني، الذي يعد حديث العالم في الوقت الحالي، بسبب تألقه بشكل لافت مع الريدز، إذ تواجد عنوان «منصة مستر محمد صلاح»، بالمراكز الـ3 الأولى لمحركات البحث، يتبعها كلمة ليفربول، ما جعله يتخطى الفرعون المصري في نسبة البحث على «جوجل».

ومع اقتراب عودة الموسم الدراسي المدرسي أو الجامعي، توافقت اهتمامات جماهير كرة القدم مع طلبة الجامعات والمدارس الأمر الذي جعل اسمه ضمن الأعلى بحثًا في الساعات الـ4 الأخيرة، على موقع البحث «جوجل»، بالتزامن مع تألق محمد صلاح رفقة ليفربول أمام ولفرهامتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

محمد صلاح في المباراة الأخيرة أمام ولفرهامتون، صنع هدفين من ثلاثية سجلها ليفربول في شباك ولفز، إذ كان من المفترض أن يحتسب لمحمد صلاح «هاتريك أسيست»، بعد مشاركته في الهدف الثالث الذي سجله الريدز، لكن موقع الدوري الإنجليزي احتسبه هدفًا عكسيًا على مدافع ولفرهامتون، باعتباره آخر من لمس الكرة، قبل استقرارها في مرمى فريقه.

بات محمد صلاح الأفريقي الأكثر مساهمة في الأهداف بالدوري الإنجليزي، متخطيًا رياض محرز لاعب مانشستر سيتي السابق والأهلي السعودي الحالي.

ومن المفترض أن تبدأ رحلة محمد صلاح في الدوري الأوروبي مع ليفربول، يوم 21، الذي سيشهد انطلاق الريدز في اليوروبا ليج، بمواجهة لاسك، في الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسات المسابقة القارية، وذلك بعد غيابه عن دوري أبطال أوروبا، بسبب فشله في الوجود بالمربع الذهبي للبريميرليج.