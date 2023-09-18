مواطنون بالإسماعيلية: ندعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية في مصر

أكد عدد من أهالي محافظة الإسماعيلية، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة لاستكمال بناء نهضة مصر الحديثة، وباقي المشروعات القومية التي تم إنشائها في المحافظة طوال السنوات الماضية.

مدير جمعية الفردان: شرق القناة شهدت طفرة اقتصادية

وقال محمد فراج هيكل، رئيس جمعية الفردان بمحافظة الإسماعيلية، إن مصر شهدت العديد من المشروعات القومية العملاقة على مدار السنوات الماضية، وحققت نهضة كبيرة في مختلف النواحي الاقتصادية والتنموية.

وأضاف «هيكل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن منطقة شرق قناة السويس شهدت تنمية عمرانية واجتماعية فريدة من نوعها بوصول مشروعات حياة كريمة إلى القرى الرئيسية وتنفيذ مشروعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والاتصالات إلى جانب مجمعات الخدمات المتكاملة.

مواطن: الرئيس قاد ثورة التغيير

وقال فتحي داوود، أحد أهالي مركز ومدينة القصاصين، إن الرئيس السيسي قاد ثورة للتغيير، كان أهم أركانها الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة مصر إلى مكانتها العربية والإفريقية والدولية.

وأضاف أن مشاريع مصر الاقتصادية سارت على نفس خط إعادة الأمن والأمان لتصبح مصر جاذبة للاستثمار، وهو ما بدأت الدولة تجني ثماره في العديد من المناطق وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة.

مدير مدرسة: الرئيس اهتم بالمواطن البسيط

وقال جمال خلف بخيت، مدير مدرسة بالإسماعيلية، إن مصر منّ الله عليها برئيس دعم الشعب المصري ومصر بما قدمه من مشروعات قومية، مشيراً إلى أن المشروعات سيستفيد منها أجيال على مدار السنوات المقبلة.

وتابع: «نشيد بالرئيس لاهتمامه بالمواطن البسيط ووصول الخدمات الهامة مثل القوافل الطبية وقوافل الخدمات إلى المواطن في كل قرية، والرئيس راعٍ لكل المصريين، ويبذل كل جهده لرفع المعاناة عنهم».