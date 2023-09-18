«رياضة كفر الشيخ» تنظم دورة تدريبية لإنقاذ الغرقى والإسعافات الأولية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ عن تنفيذ دورة تدريبية لإنقاذ الغرقى والإسعافات الأولية خلال الفترة من 26 - 30 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، لأعضاء فرق الجوالة والجوالات وأعضاء مراكز الشباب التابعين لمديرية الشباب والرياضة.

الشروط المطلوبة للاشتراك في الدورة التدريبية

ووفقا لمديرية الشباب والرياضة، فإنّ الشروط المطلوبة للاشتراك في الدورة التدريبية ما يلي:

1- أنّ يجيد المتقدم للدورة السباحة إجادة تامة.

2- دفع رسم الاختبار المبدئي للسباحة واستمارة الاشتراك بمبلغ وقدره 50 جنيها، ولا يحق استرداد المبلغ بعد السداد.

3- رسم حضور الدورة والتدريب على مهارات الإنقاذ بمبلغ وقدره 550 جنيها، ولا يحق استرداد المبلغ بعد السداد.

4- مدة حضور الدورة 5 أيام شاملة الاختبارات والتدريب.

5- أنّ يقوم المتقدم باستكمال استمارة الاشتراك للدورة ومرفق بها عدد 2 صورة شخصية وعدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة مزاولة مهنة الإنقاذ من الاتحاد المصري للغوص

وبحسب مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فإنّه سيتم منح من يجتاز الاختبار النهائي للدورة شهادة وكارنيه مزاولة مهنة الإنقاذ من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وله الحق في توثيق الشهادة بالخارجية، على أنّ يتم التواصل مع منسق الجوالة والجوالات بالمديرية للاشتراك وتحصيل الرسوم المقررة وتقديم الأوراق المطلوبة.