جامعة الأقصر تعلن قواعد القبول بالمدن الجامعية وموعد التسكين

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2023-2024.

واستهل رئيس الجامعة، الجلسة، بتهنئة أعضاء المجلس ببدء العام الدراسي الجديد، موجهًا بإتاحة كافة الخدمات المعيشية وسبل الراحة بالمدن، حرصًا على توفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب، مما يساعدهم في عملية التحصيل الدراسي.

قواعد القبول بالمدن الجامعية

وأعلن المجلس أنه بشأن قواعد القبول بالمدن الجامعية بالنسبة للطالبات (القدامى - الجدد)، فسيتم تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقديرات (ممتاز - جيد جدا - جيد) جميع الكليات، كما يتم تسكين الطالبات القدامى غير المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير (ممتاز) جميع الكليات.

كما سيتم تسكين الطالبات الجدد مواليد عام 2006 بالكامل جميع الكليات وشهور (8 - 9- 10 - 11 - 12) من عام 2005 جميع الكليات.

تسكين الطلبة القدامى المقيمين

وبشأن قواعد القبول بالمدن الجامعية بالنسبة للطلبة الذكور (القدامى - الجدد)، حدد المجلس أنه سيتم تسكين الطلبة القدامى المقيمين العام السابق والحاصلين على تقديرات (ممتاز - جيد جدا - جيد) جميع الكليات، ويتم تسكين الطلبة القدامى غير المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير (ممتاز) جميع الكليات، كما يتم تسكين الطلبة الجدد مواليد عام 2006 بالكامل جميع الكليات، وشهور (8 - 9 - 10 - 11 - 12) من عام 2005.

موعد التسكين بالمدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى

وفيما يخص موعد التسكين بالمدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى، فإنه يتم تسكين جميع الطلاب المحققين لشروط التسكين بالمدن الجامعية بدءا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل، بعد سداد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية، بالنسبة لطلاب الفرقة الإعدادي والأولى مستجدين يتم تسكينهم بعد ختم إيصال السداد من شئون الإقامة وذلك لاستلام عدد (2 صورة شخصية + 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر + بطاقة الترشيح)، وذلك للتأكد من صحة البيانات المدونة على نظام المدن الجامعية، واستخراج الكارنيهات، ويحرم من السكن كل من خالفت أوراقه الرسمية شروط القبول بالمدن الجامعية.

طلبات الالتماس لطلاب الحالات الاجتماعية

واعتمد المجلس موعد استقبال طلبات الالتماسات لطلاب الحالات الاجتماعية الصعبة والملحة، على أن تستقبل الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية طلبات الالتماسات من يوم السبت 23 سبتمبر الجاري، وحتى الخميس 12 أكتوبر المقبل، والمقدمة من الحالات الذين لم تنطبق عليهم شروط الإسكان الطلابي، إلا أنهم في حاجة ماسة للسكنى نظراً لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية وفرزهم وعمل قائمة بالمقبول منهم لعرضهم على اللجنة للموافقة على تسكينهم في الاجتماع القادم.