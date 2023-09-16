عميد «فنون الأقصر»: رؤساء جامعات لبنان استقبلوا فناني مصر بحفاوة

استقبل الدكتور بسام بدران، رئيس الجامعة اللبنانية، والدكتور إلياس الوراق رئيس جامعة البلمند، والدكتور سليم دكاش، رئيس جامعة القديس يوسف، والدكتور طلال الهاشم رئيس جامعة الروح المقدس، مجموعة من شباب فناني مصر.

يأتي ذلك في إطار التظاهرة الثقافية الفنية التي استضافتها الدكتورة إكرام الأشقر الأستاذ بكلية الفنون الجميلة والعمارة بالجامعة اللبنانية ببيروت، وسليم الأشقر ممثلين عن دار ضيافة الأشقر بلبنان، والدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر.

فنانون من مختلف الجامعات المصرية

وكان من بين الحضور مجموعة من الفنانين المصريين المنتمين إلى الجامعات المصرية «كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، كلية التربية الفنية جامعة المنيا» وهم الدكتور محمد غالب، والدكتور محمد صابر، والدكتور مها لؤي، والدكتور حنان موسى، والدكتور جهاد شريت، والدكتور إسلام الهواري، والدكتور أحمد صابر، ومارجو عوض، وسهيلة محمد.

وزار الفنانون أماكن ثقافية عدة في ربوع لبنان، وقاموا بعقد ورش عمل فنية وثقافية تبادل فيها وجهات النظر حول تاريخ العلاقات المصرية اللبنانية منذ الحضارات القديمة متطلعين إلى نمو وتطور العلاقات الثقافية والفنية.

وفي هذا الإطار تم تكريم الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، من كل من الدكتور رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، والدكتور إلياس الوراق رئيس جامعة البلمند.

كما جرى تكريم مجموعة من الفنانين المصريين من قبل دار ضيافة الأشقر، وكانت مدة الزيارة 6 أيام استطاع خلالها مجموعة الفنانين المصريين مشاهدة العديد من المظاهر التاريخية العريقة بل والحديثة والتأمل في الطبيعة الجبلية والمدنية للبنان الشقيق.