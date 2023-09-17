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700 سائح يستمتعون بـ30 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر اليوم

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
10:56 ص | الأحد 17 سبتمبر 2023
رحلات البالون

رحلات البالون

شهدت سماء مدينة الأقصر صباح اليوم الأحد، تحليق 30 رحلة بالون طائر، تقل على متنها 700 سائح من مختلف الجنسيات، وفقا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

تحليق أمام معبد حتشبسوت

وأوضح الطيب أن البالون الطائر يحلق يوميا من المطار المخصص له أمام معبد حتشبسوت غرب المدينة، إذ تقلع أولى الرحلات في تمام الخامسة والنصف فجرا، فيما تهبط آخر الرحلات حوالي الساعة 8 صباحا، قبل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد سرعة الرياح.

مصنف ضمن سياحة المغامرات

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إلى أن البالون الطائر مصنف ضمن سياحة المغامرات، التي يفضلها السائحون، إذ تشبع فيهم روح المغامرة والإثارة على ارتفاع حوالي 3 آلاف قدم، كما يستمتع برؤية شروق الشمس، والمعالم الأثرية والطبيعية التي تزين البرين الغربي والشرقي يحتضنهم نهر النيل الخالد، مشكلين لوحة فنية رائعة.

البالون الطائر بالأقصر في المركز الثالث عالميا

ولفت، إلى أن نشاط البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميا، كما تتفرد به محافظة الأقصر، على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.

 

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بقلم أبو الحسن عبد الستار