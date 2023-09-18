تشغيل محطة تعبئة المياه بالقصابة شرق مطروح.. تخدم 5 قرى

أعلن النائب عيسى أبوتمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عن موافقة الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي على تشغيل محطة تعبئة المياه بمنطقة القصابة شرق مدينة مرس ىمطروح.

5 قرى مستفيدة من محطة مياه الشرب بالقصابة

وقال أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اليوم الإثنين، إن تشغيل محطة مياه الشرب بمنطقة القصابة، يخدم 5 قرى سكنية بمركز مرسى مطروح، وذلك بناء على الطلب المقدم من الحزب، تلبية لنداء المواطنين لتوفير مياه الشرب بالتجمعات البعيدة عن المدن.

إعادة تشغيل محطة مياه قرى شرق مرسى مطروح

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمطروح، في بيان، أنه جرى إعادة تشغيل محطة تعبئة مياه الشرب لخدمة قرى شرق مدينة مرسى مطروح، وهي أبو مرقيق والزيات وأبو تمر وأطنوح، لخدمة الأهالي، موجها الشكر إلى رئيس مجلس إدارة شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي على الاستجابة لمطالب المواطنين.