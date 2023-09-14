«مياه الشرب بسوهاج» تنظم قافلة خدمية لقرية شطورة بطهطا

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية شطورة في طهطا، وضمت القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي، بحسب تصريحات المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

موضوعات القافلة المائية بسوهاج

وأضاف محمد صلاح، أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة، وتعريف المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات، وأضرارها على الصحة العامة، وأهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه.

أنشطة توعوية بمياه سوهاج

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن القافلة مصحوبة بمجموعة أنشطة للتوعية تتمثل في لقاءات لرواد المساجد بالقرية، وندوات لقادة الرأي ومباراة كرة قدم ودية بين فريقين بمركز الشباب وحملات طرق أبواب وورش سباكة للسيدات والتوعية باستخدام مسرح العرائس لأطفال الحضانات واستطلاعات رأي للمواطنين وسيارة استقبال الشكاوى، لتوعية المواطنين بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.