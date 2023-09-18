حملات نظافة وصيانة أعمدة الكهرباء ورفع الإشغالات في بيلا بكفر الشيخ

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، صيانة أعمدة ومحولات الكهرباء وخطوط المياه وحملات النظافة ورفع الإشغالات وقص وتهذيب الأشجار، بالشوارع الرئيسية بالمدينة والقرى، بهدف الارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لمركز ومدينة بيلا، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

نظافة عامة وتجميل الشوارع

وأكد رئيس مجلس مدينة بيلا، عبر بيان قادم اليوم، القيام بحملة نظافة عامة بالمدينة، ورفع تجمعات القمامة وتفريغ الصناديق من الشوارع والميادين، مشيراً أنه تم تجميع ونقل كميات كبيرة من القمانة بواسطة جهاز النظافة ومعدات الحملة الميكانيكة، كما تم عمل صيانة لأعمدة الإنارة العامة وإحلال وتجديد كشك المرور ونقل الخلايا الضوئية، وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.

تجميل وقص الأشجار

وأوضح رئيس مدينة بيلا القيام بأعمال قص وتهذيب الأشجار ببعض المنشآت الحكومية والمدارس، وما زال العمل والمجهود مستمر من أجل إظهار كافة مدارس مركز ومدينة بيلا بالصورة الجمالية والحضارية المشرفة في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، كما تم إصلاح خط مياه بإحدى قرى المركز.