«مياه كفر الشيخ» تكرم عددا من العمال لإتمامهم برنامج تنمية المهارات وتطوير الذات

كرّم اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، عددا من العمال الحرفيين بالشركة لإتمامهم البرنامج التدريبي المتكامل للعمالة الحرفية «تنمية المهارات وتطوير الذات».

الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين

وأوضح «عبد الغني»، أنّ تقديم هذه الدورات وتنفيذ آليات فعالة لتدريب وتقييم العاملين في إطار الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين وتطوير ورفع كفاءة العنصر البشري لاكتساب مهارات أكثر وأدق في العمل، لافتاً أنّ ذلك يأتي في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشري، ومواكبة أحدث النظم في مجال التدريب لتزويد العاملين بالمعارف والمهارات المطلوبة في مختلف المجالات.

تدريب 70 سائقا من الشركة

وأشار «عبد الغني» إلى أنّه تم تدريب 70 سائقا من الشركة على عدة محاور، منها فن التعامل مع الآخرين في بيئة العمل الداخلية والخارجية، وحقوق وواجبات العامل طبقاً للوائح وقواعد العمل، وواجبات العامل طبقاً لبطاقة الوصف، وفنيات الوظيفة ومهامها بأسلوب علمي نظري وعملي، والأخطاء الشائعة وكيفية التعامل الأمثل معها، وكيفية صيانة المعدة والحفاظ عليها، والسلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية لترسيخ أهمية السلامة واتباع إجراءاتها حيث يقوم العمال بالعمل في ظروف بيئية صعبة وخطرة.