نجوم الفن يواسون إسلام إبراهيم بعد وفاة والدته: «شد حيلك»

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على مواساة الفنان إسلام إبراهيم، بعد وفاة والدته، وذلك عقب إعلانه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاتها بعد صراع مع المرض.

نجوم الفن يواسون إسلام إبراهيم

وأعلن إسلام إبراهيم عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة والدته قائلا: «أمي في ذمة الله إنا لله وإن إليه راجعون.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي.. والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون البقاء لله والدوام لله.. لله ما أعطى و لله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى».

لتنهال عليه مواساة زملائه من الوسط الفني، حيث علق مفيد عاشور، قائلا: البقاء والدوام لله رحمها الله وغفر لها واسكنها فسيح جناته، بينما قالت نشوى مصطفى: إنا لله وإنا اليه راجعون ربنا يسعدها في الجنة ويصبر قلبك يا رب.

وقال محمد صلاح آدم: «لا إله الا الله الله يرحمها ويحسن إليها ويدخلها فسيح جناته ويقويك ويصبر قلبك ويراضيك يا حبيب أخوك يا رب»، فيما قال مراد مكرم: «الله يرحمها ويحسن إليها ويصبرك يا حبيبي، قلبي معاك»، بينما علق حسام داغر، قائلا: «البقاء لله شد حيلك حبييي الله يرحمها ويصبرك».