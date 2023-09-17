بعد إعصار «لي».. زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غرب كندا

يبدو أن كندا على موعد مع عدد من الكوارث الطبيعية، حيث وصل الإعصار «لي» إلى السواحل الكندية، صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المواطنين، وبعد ساعات قليلة، سجلت مناطق غرب كندا هزة أرضية قوية، بلغت شدتها 5.6 درجات على مقياس ريختر.

زلزال جديد بقوة 5.6 ريختر يضرب غرب كندا

وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت اليوم الأحد، تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، غرب ساحل كندا.

وأوضحت الهيئة الأمريكية أنه تم تسجيل الزلزال على بعد 228 كيلومتراً غرب مدينة «بورت ماكنيل» التي يسكنها نحو ألفي شخص، مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

إعصار «لي» يغرق مدن كندية في الظلام

وتتعرض كندا حالياً للإعصار «لي»، الذي يُصنف بأنه الأعلى في الأعاصبر من «فئة 5»، حيث ضرب بعض الولايات الأمريكية قبل أن يتوجه إلى كندا، وتسبب في ارتفاع الأمواج في مناطق «برمودا»، وجزر الباهاما، وجزر فيرجن الأمريكية، إلى نحو 15 متراً.

وأدى إعصار لي في كندا، الذي يصاحبه نشاط شديد في الرياح بسرعة تصل إلى 55 كيلومتراً في الساعة، إلى سقوط أمطار غزيرة، وسط أنباء عن سقوط خسائر في الأرواح، بعد مقتل أحد الأشخاص نتيجة سقوط شجرة على سيارته أثناء القيادة، وفق ما أوردت وكالة «أسوشيتد برس» قبل قليل.