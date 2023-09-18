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بيومي فؤاد تصوير مشاهده في فيلم «الإسكندراني» بين القاهرة ودبي

كتب:

بسمة شطا
06:45 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
بيومي فؤاد

بيومي فؤاد

يبدأ النجم بيومي فؤاد، قريبا تصوير فيلمه الجديد «زبدة سايحة» والذي يخرجه ويكتبه حامد صالح وهو الفيلم الثاني لبيومي مع صالح بعد فيلم مندوب مبيعات والفيلم من إنتاج شركة هوا دجلة لإنتاج الأفلام السينمائية، وذلك بعد الانتهاء من تصوير فيلم «الإسكندراني».

فيلم «الإسكندراني» لبيومي فؤاد

ويواصل بيومي فؤاد خلال هذه الفترة تصوير مشاهده في فيلم «الإسكندراني» الذي يشارك من خلاله مع المخرج خالد يوسف وعدد من الفنانين ومنهم أحمد العوضي وصلاح عبد الله وحسين فهمي ومحمود حافظ ومحمد رضوان وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة، حيث يتم تصوير مشاهده بين القاهرة ودبي، وفق بيان صادر عنه.

يذكر أن بيومي فؤاد عرض له مؤخرا في دور العرض السينمائية فيلم مندوب مبيعات والذي شارك فيه بجانب عدد من الفنانين منهم آيتن عامر وأحمد فتحي وإسلام إبراهيم ويسرا المسعودي وإيمان يوسف ومنى فاروق ولمياء كرم وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج حامد صالح.

 

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بقلم بسمة شطا