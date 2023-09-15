حسين فهمي: مبحبش أدوار بيومي فؤاد.. وسعيد لمشاركتي في فيلم «الإسكندراني»

أعرب الفنان حسين فهمي، عن سعادته البالغة، لمشاركته في فيلم «الإسكندراني»، وسط كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني.

حسين فهمي: علاقتي بخالد يوسف وطيدة

وقال حسين فهمي، في المؤتمر الصحفي لفيلم «الإسكندراني»، المقام داخل لوكيشن العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي: «أحب أقول إن علاقتي بخالد يوسف وطيدة، ولدينا تقارب كبير فنيا وذهنيا وعقليا، ولما بيكلمني في حاجة بحس أنه هيقدمني بشكل جيد، وبعمل شخصية في الفيلم جديدة، وبعملها بمزاج».

وأضاف: «سعيد إن العوضي هو بطل الفيلم»، ومازح الجميع قائلا: «مبحبش أدوار بيومي فؤاد، واشتغلت معاه قبل كدا ومكنتش سعيد».

فيلم الإسكندراني يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، وهم أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، خالد سرحان، انتصار، محمود الليثي.

وكان خالد يوسف شارك في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل «سره الباتع»، والتي كانت تدور أحداثه ما بين الماضي والحاضر، وتدور أحداث المسلسل حول السلطان حامد، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية يتحول لأسطورة لها أضرحة ومقامات في العديد من قرى مصر، وفي ذات الوقت حامد - صانع حلي- يكرس حياته لكشف سر السلطان ويجد نفسه هاربا من عصابات تهريب آثار.