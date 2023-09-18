الجيزة ترفع الإشغالات والتعديات في الشوارع المحيطة بمحطات الخط الثالث

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حي إمبابة في تنفيذ حملات مكبرة لرفع كفاءة المناطق والشوارع المحيطة في محطات مترو الأنفاق الجديدة التابعة للخط الثالث، والمقرر افتتاحها قريبا للظهور بالشكل الحضاري اللائق.

شهدت الحملات إزالة التعديات وكل ما يعيق حركة خركة المارة بشوارع السودان والعامل الأول وطلعت حرب وسعد زغلول ورفع عدد من الأكشاك والفتارين المقامة بالمخالفة، وجارٍ استكمال الحملات بمتابعه من أشرف بكر رئيس حي إمبابة.

تفاصيل محطة مترو إمبابة

محطة مترو إمبابة هي ثاني محطات الجزء الثاني «3B»، محطة مترو إمبابة وهي عبارة عن مشروع فوق السكة الحديد، التي يمر منها قطار المناشي والصوامع والصعيد، وتقع المحطة على مساحة 4300 متر مسطح، وهي عبارة عن 3 مناسيب، الأول هو منسوب التذاكر والمنسوب الثاني هو منسوب الرصيف والثالث منسوب المعبرة العلوية التي تمكن من تغيير الاتجاهات على أرصفة المحطة.