محافظة الجيزة تزيل تعديات محلات بشارعي البوهي والعامل الأول بإمبابة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة بالتعامل الفوري حيال شكوى المواطن الواردة والخاصة بقيام محل موبيليات وأثاث بالتعدي على حرم الطريق العام بالمنطقة أمام موقف أتوبيس إمبابة بشارع العامل الأول بمنطقة بلوك 14 والقيام بالعديد من المخالفات وإعاقة حركة المارة .

شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة من خلال حي إمبابة تم خلالها إزالة كافة الإشغالات والتعديات ومصادرتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وجار المتابعة الدورية للتأكد من عدم تكرار الشكوى.

رفع المخالفة والتشديد علي المخالف بعدم التكرار

كما تم التعامل مع شكوي مواطن من وجود تاندة تابعة لمحل يتجمع بها المخلفات يتضرر منها القاطنين بالمنطقة بشارع البوهي بإمبابة وذلك برفع المخالفة والتشديد على المخالف بعدم التكرار مجدداً جاءت الحملات بمتابعه من اشرف بكر رئيس حي شمال.

وفي سياق منفصل، تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات الخطة الأستثمارية للعام المالي الجديد بمدينة أوسيم، حيث تابع النائب أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد 130 شارع بنطاق 9 مناطق بمدينة أوسيم ( المسجد الكبير - وسط البلد - مسجد الثلاثة - درب الشاهد - درب عاصي - السوق - درب بطيخ - سيدي عمر).

شوارع مدينة أوسيم

شدد النائب برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، كما تابع النائب خطة أعادة الشيء لأصله بشوارع مدينة أوسيم، حيث تم تفقد أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بشارع الفكرية بعزبة عبد الحميد نصر بعد أن تم الأنتهاء من إدخال الغاز الطبيعي، مشددا بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ.

كما تفقد النائب أعمال إصلاح كسر خط المياه المفاجئ بشارع الجمهورية بمدينة أوسيم وجه النائب بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لضمان عدم تأثر ضخ المياه بمدينة أوسيم.