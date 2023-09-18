محطة مترو البوهي تتأهب للافتتاح الرسمي قريبا (صور)

نشرت وزارة النقل، مجموعة جديدة من الصور التي وثّقت التجهيزات النهائية لمحطة البوهي، ضمن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو لأنفاق «3B» للافتتاح الرسمي قريبا، كأحد وسائل النقل الجماعي الصديق للبيئة، والتي ستحدث نقلة نوعية مهمة في منظومة النقل في مصر.

وتقف محطة مترو البوهي في شارع البوهي بمنطقة إمبابة، ونُفذت بأيادٍ مصرية خالصة، على مساحة 2000 متر مسطح، على بُعد 900 متر من محطة مترو إمبابة و800 متر من محطة مترو القومية العربية.

تفاصيل محطة مترو البوهي

وكشف المهندس أحمد محمود، مدير محطة مترو البوهي لـ«الوطن»، أبعاد وتفاصيل مهمة عن المشروع، الذي انتهت جميع أعماله الإنشائية بالكامل، فللمحطة مدخلين وتتكون من منسوب الشارع، ثم منسوب التذاكر، ثم منسوب الرصيف، وتشتمل على سلالم خرسانية وأخرى كهربائية.

تقع المحطة على مساحة 2000 متر مسطح، حسب ما رواه «محمود» لـ«الوطن»، وتشتمل على صالتين للتذاكر منفصلتين، تضم كل منهما عددا من شبابيك صرف التذاكر، فضلا عن ماكينات «TVM» التي تمكن الراكب من الحصول على التذكرة دون الوقوف أمام شباك التذاكر.

وانتهى مهندسو المحطة التي ترتفع عن منسوب الشارع بـ15 مترا، من تركيب 12 ماكينة مرور تذاكر في كل صالة، ليكون الإجمالي 24 ماكينة، كما أنّ كل صالة تشتمل على 2 سلم متحرك.

تتكون محطة المترو، من مدخلين للركاب، يقول المهندس علي علي، مدير محطة مترو البوهي، إنّ المحطة تمتد بطول 150 مترا وعرض 22 مترا، وكل مدخل 2 سلم خرساني و2 سلم كهرباء، تيسيرا لحركة الركاب القادمين للمحطة، وتشتمل من الداخل على 8 سلالم كهرباء و4 سلالم خرسانة.

محطة مترو البوهي إنجاز ضخم وكبير

وتخدم محطة مترو البوهي شارع الأقصر وزكي مطر وشارع البصراوي، فهي جزء من منطقة إمبابة التي تبعد عنها بنحو 700 متر، بحسب «علي»: «بدأنا الأعمال في المحطة منذ 4 سنوات، وحاليا نحن في مرحلة الانتهاء من جميع الأعمال تمهيدا للافتتاح الرسمي قريبا».

ووصف المهندس علي علي، محطة مترو البوهي بأنّها إنجاز ضخم وكبير، يخدم أكثر منطقة شعبية في نطاق محافظة الجيزة وهي إمبابة، لافتا إلى أنّ فريق العمل واجه العديد من المعوقات في بداية المشروع، خاصة وأنّ المباني السكنية كانت قريبة للغاية من موقع العمل، إلا أنّ براعة المهندس المصري مكنت من إتمام المشروع بنجاح.