التخصصات والشروط والأوراق المطلوبة لوظائف مهندسين في محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن فرص عمل للشباب، حيت تحتاج إلى 50 مهندسا من مختلف التخصصات لشغل الوظائف الهندسية التي يستمر التقديم لها حتى يوم 27-9-2023.

تفاصيل وظائف المهندسين بمحافظة الجيزة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف المهندسين بمحافظة الجيزة.

عدد 25 مهندسا مدنيا قسم إنشاءات

ويشترط حصوله على مؤهل عال هندسي تخصص مدني قسم إنشاءات، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص.

عدد 3 مهندسين للعمارة

ويشترط حصوله على مؤهل عال هندسي تخصص عمارة والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص وخاصة برامج الأوتو كاد والـ3d، وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

عدد 2 مهندس تخطيط عمراني

يشترط في المتقدمين للوظيفة الحصول على مؤهل عال هندسي قسم تخطيط عمراني، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية الأوتو كاد وبرامج نظم المعلومات الجغرافية وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

عدد 5 مهندسين كهرباء

يشترط حصول المتقدمين على مؤهل عالي هندسي تخصص كهرباء، وإجادة الاعمال على الشبكات ذات الجهد المنخفض والمتوسط، والقدرة على تصميم شبكات الإنارة العامة وتصميم ومراجعة الرسومات الهندسية الكهربائية للمنشآت وإجادة العمل على الحاسب الآلي.

عدد 7 مهندسين ميكانيكا

منهم 4 مهندسين ميكانيكا سيارات بمؤهل عال هندسي مناسب مع ميكانيكا السيارات و3 مهندس ميكانيكا معدات ثقيلة بمؤهل عالي هندسي يتناسب مع ميكانيكا المعدات الثقيله.

عدد 2 مهندس تخصص طرق

يشترط الحصول على مؤهل عال هندسي مدني تخصص طرق.

عدد 6 محللي نظم معلومات جغرافية gls

بشرط الحصول على مؤهل عال بكالوريوس نظم معلومات كلية آداب قسم جغرافيا، والقدرة على التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وبرامج نظم المعلومات الجغرافية، وما يسند اليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

الشروط العامة للوظائف

أوضحت محافظة الجيزة الشروط العامة لوظائف المهندسين على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة.

- أن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل.

- أن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة.

- أن لا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعلى منها.

- أن يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل.

- العمل بنظام السركي اليومى «أجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه».

المستندات المطلوبة للوظائف

صور من «المؤهل الدراسي، وشهادة القيد في نقابة المهندسين، وكارنيه النقابة، وشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومى سارية، والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، وشهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث، وشهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت».

كيفية التقديم للوظيفة

ويلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم أصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه، على أن تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة، قسم التعيينات، وملء النموذج المعد بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة 4 في 6، ولن يلتفت الى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو قبل أو بعد الموعد المحدد.