مصر ترشح فيلم «فوي فوي فوي» لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي

استقرت لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي على اختيار فيلم «فوي فوي فوي» الذي يقدم بطولتة الفنان محمد فراج بمشاركة الفنانة نيللي كريم.

فوي فوي فوي ينال تصويت أغلب أعضاء اللجنة

وكشفت الناقدة فايزة هنداوي، عضو اللجنة، في تصريحات صحفية بأن فيلم فوي فوي فوي فاز بأغلبية أصوات لجنة الاختيار، وهذا جعله هو الفيلم المرشح.

يذكر أن فيلم فوي فوي فوي يعرض الآن في دور العرض السينمائية ويحتل المركز الأول، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم محمد فراج ونيللي كريم وطه دسوقي وبيومي فؤاد وأمجد الحجار، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج عمر هلال.