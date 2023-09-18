إشادات نقدية بـ«فوي فوي فوي»: فكرة جذابة وكوميديا راقية

نجح فيلم «فوي فوي فوي» في تحقيق ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عديدة بعد أيام من عرضه في السينمات المصرية، وهو مأخوذ عن أحداث حقيقية عن أشخاص يدعون أنهم فاقدي البصر حتى يلتحقوا بفريق كرة القدم للمكفوفين، الذي يستعد أعضاؤه للسفر إلى أوروبا للمشاركة في بطولة دولية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال، ويجمع في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد وحنان يوسف.

وأشاد عدد من النقاد بفيلم «فوي فوي فوي» من بينهم الناقدة ماجدة خيرالله، التي أكدت أن التجربة الإخراجية الأولى للمخرج عمر هلال أعلنت انضمام مخرج موهوب جديد لقائمة المخرجين الشباب الذين أثبتوا وجودهم في أعمال سابقة، متابعة: «عمر هلال يؤكد في أول أفلامه كمؤلف ومخرج أن الكوميديا تفرق كثيرا عن العبط والاستهبال، ولابد أن يكون الفيلم الكوميدي يعتمد على فكرة لها قوام ومعني وسيناريو متماسك ومواقف تخلق الضحك».

وأضافت في تدوينتها عبر حسابها على «فيس بوك»: «الفيلم فرصة جيدة لأن يحقق محمد فراج البطولة المطلقة، بعد أن مضي وقتا طويلا على تجربته الأولي في فيلم (قط وفأر) التي قدمها مع محمود حميدة في سيناريو لوحيد حامد، ويقدم فراج الكوميديا بدون الوسائل التقليدية التي يلجا إليها بعض نجوم الضحك القدامى».

أندور محسن: فكرة «فوي فوي فوي» جذابة.. والفيلم به العديد من المفاجأت

بينما أشاد الناقد أندرو محسن بفكرة الفيلم التي وصفها بـ «الجذابة»، قائلا: «مع عرض فيلم (فوي فوي فوي) يبقى عندنا موسم صيف متنوع وفيه أكتر من فيلم يعتبروا مغامرة لصناعه، الفيلم ده مغامرته أولا في موضوعه اللي مش بينتمي للكوميديا (النوع الأبرز في مصر)، رغم إن فيه مشاهد كتير كوميدية، لكنه بيعتمد على فكرة جذابة جدًا».

وأضاف «أندرو»: «المغامرة الثانية في اختيار فريق العمل، اللي أغلبهم مميزين جدًا لكن مالهمش تواجد سينمائي كبير بقدر تواجدهم التلفزيوني، الفيلم مسلي بالفعل وبه مفاجآت على عدة مستويات، واعتماد على موضوع مختلف».

طارق الشناوي: «فوي فوي فوي» فيلم مبهج.. وبداية تحقق محمد فراج كنجم جماهيري

«فيلم منعش ومبهج ويدخل القلب بلا استئذان» قالها الناقد طارق الشناوي في حديثه عن فيلم «فوي فوي فوي»، موضحا: «عمر هلال كاتب ومخرج جديد موهوب، وفريق عمل متميز في الديكور والموسيقي والتصوير، المخرج يجيد ضبط إيقاع الشاشة وأداء الممثلين».

وأضاف: «لم تكن المرة الأولى التي تمنح فيها البطولة على الشاشة الكبيرة لمحمد فراج إلا أنها بداية تحققه كنجم جماهيري جاذب للشباك».