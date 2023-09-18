«كانسر وألزهايمر».. تفاصيل معاناة والدة إسلام إبراهيم مع المرض

أعلن الفنان إسلام إبراهيم، ظهر اليوم، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وفاة والدته بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونستعرض خلال السطور التاليه مراحل مرض والدة الفنان الراحل.

دخول والدة إسلام إبراهيم العناية المركزة

وفي يوليو الماضي، أعلن إسلام إبراهيم، عبر حسابه على «إنستجرام» نقل والدته إلى العناية المركزة، بعد تعرضها لوعكة صحية قائلا: «أمي في العناية المركزة نسألكم الدعاء الدعاء يغير الأقدار».

مرض والدة إسلام ابراهيم

وبعد أيام قليلة من نقل والدة إسلام إبراهيم إلى المستشفى نشر صورة يمسك يد والدته وعلق عليها قائلًا: «ماما بين إيدين ربنا، ألزهايمر وجلطة وكانسر ادعولها ربنا يخفف آلامها ويرحمها من العذاب اللي بتتعذبه.. نفسيتي مدمرة وإحساس مرعب بالعجز».

وأكد إسلام، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنّ والدته حالتها غير مستقرة.

وفاة والده اسلام ابراهيم

وبعدها أعلن إسلام ظهر اليوم وفاة والدته، بعد تدهور حالتها الصحية منذ شهرين، مطالبًا جمهوره وأصدقاءه الدعاء لها بالرحمة.