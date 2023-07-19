8 خطوات للوقاية من هشاشة العظام.. بينها الابتعاد عن التدخين

نشرت جمعية «الهلال الأحمر المصري»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددًا من الخطوات والإرشادات المهمة، التي يجب اتباعها للوقاية من الإصابة بمرض هشاشة العظام، التي تسبب الضعف والقابلية للكسر، إذ أن امرأة من كل 3 ورجل من كل 5 من الذين تجاوزت أعمارهم 50 عامًا، يعانون من مرض هشاشة العظام.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 8 خطوات للوقاية من هشاشة العظام، وفقا للصفحة الرسمية لجمعية «الهلال الأحمر المصري»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

8 خطوات للوقاية من هشاشة العظام من جمعية «الهلال الأحمر المصري»

1- التعرض الآمن للشمس سيساعدك في الحصول على فيتامين د.

2- الإلتزام بالتمارين الرياضية بإستمرار.

3- القيام بإختبارات هشاشة العظام، إذ كان سنك قد تجاوز 50 عاما، وفي الأغلب ستحتاج إلى دواء.

4- الحرص على تناول نظام غذائي ذو عناصر مفيدة لعظامك، مثل الكالسيوم وفيتامين د والبروتين.

5- تجنب العادات اليومية السلبية.

6- الحفاظ على الوزن الصحي.

7- شرب كميات كافية من المياه.

8- الابتعاد عن التدخين.

أمراض يتسبب بها حر الصيف وإرتفاع درجات الحرارة

كما نشرت جمعية «الهلال الأحمر المصري»، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أمراض يتسبب بها حر الصيف، وإرتفاع درجات الحرارة، وهى مجموعة من الإضطرابات المرضية التى تسمى «أمراض الحرارة» التى تتراوح بين خفيفة وشديدة، ومنها: «الإجهاد الحراري، الحروق الشمسية، التسمم الغذائي، التهابات الجلد».