حسن مالك يشارك لأول مرة في مهرجان الجونة بالعرض العالمي الأول لفيلم آل شنب

كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر، عن مشاركة الفيلم المصري آل شنب للمخرجة آيتن أمين بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في عرضه العالمي الأول، والذي يشارك في بطولته النجم الصاعد حسن مالك أمام النجمات؛ ليلى علوي وسوسن بدر ولبلبة وهيدي كرم.

قصة فيلم آل شنب

فيلم آل شنب يحكي عن «ليلى» امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها، يموت أحد أفراد العائلة فجأة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء خلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.

أحدث أعمال حسن مالك السينمائية مشاركته في بطولة فيلم المطاريد الذي طُرح مؤخراً في دور العرض المصرية والسعودية، وشارك في بطولته مع أحمد حاتم وإياد نصّار، تارا عماد، طه الدسوقي، ومحمود الليثي، إخراج ياسر سامي، وتأليف صلاح الجهيني.

سبقه مسلسل الدراما النفسية اتزان، الذي يُعرض على منصة Watch It، والذي تمكن من خلاله حسن مالك ببراعة وأداء سلس من تجسيد شخصية أدهم الذي يعاني من اضطرابات نفسية، تم تشخيصها بالبارانويا أو جنون الارتياب.