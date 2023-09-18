أسيوط: القرارات الأخيرة تخفف الأعباء عن أبناء المحافظة

وجَّه إيهاب عبدالحميد، موظف من أسيوط، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على قراراته التى تهتم بالبسطاء على مدار 10 سنوات، وآخرها حزمة القرارات الاجتماعية التى أقرها خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، فى إطار جهود تخفيف العبء عن المواطنين، لافتاً إلى أن هذه الحزمة يستفيد منها ملايين المصريين، سواء العاملون بالجهاز الإدارى أو أصحاب المعاشات، فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة التى خلقت الآلاف من فرص العمل، ومن بينها تمكين المرأة الأسيوطية اقتصادياً، إلى جانب العديد من المشروعات التى تصب فى صالح المواطن المصرى.

«سيد»: «السيسى» حافظ على الوطن وحقق طفرة فى مختلف المجالات

وأعلن سيد المشعاوى، أحد مواطنى المحافظة، دعمه للرئيس لفترة رئاسية جديدة لأنه استطاع أن يحافظ على الوطن ويحقق طفرة كبيرة فى مختلف المجالات، فالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حققت طفرة كبيرة فى مستوى الخدمات المقدمة بالقرى وفى التنمية، وخصوصاً البنية التحتية والمرافق: «المحافظة شهدت مشروعات ضخمة فى محاور الطرق بين الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى لربط ضفتى نهر النيل بعد عقود من اعتماد المواطنين على (معديات الموت)، فأصبح الصعيد لا يختلف كثيراً عن مدن وجه بحرى فى الخدمات بعدما تم تهميشه لسنوات طويلة، وكذلك لم ينسَ الرئيس السيسى الأعباء الاقتصادية التى يعانى منها الموطن فأصدر مجموعة من القرارات التى نالت إشادة المواطنين، بينها زيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور والاهتمام بالفلاح المصرى ورفع الأعباء عنه».