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«الحماية الاجتماعية».. دعم المواطن أولوية

كتب:

 أسماء زايد
09:04 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
«الحماية الاجتماعية».. دعم المواطن أولوية

«الحماية الاجتماعية».. دعم المواطن أولوية

جهود حكومية متواصلة لتخفيف حدّة الموجة التضخمية العالمية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان فى ظل الأزمات العالمية المتشابكة وما يترتب عليها من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، وذلك من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات التى تسهم فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين وزيادة الدعم الموجَّه لصالح الأسر الأكثر احتياجاً، خاصة عبر برنامج «تكافل وكرامة»، بجانب زيادة دعم السلع التموينية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، وصناديق المعاشات وتوفير السكن الكريم للمواطنين، كما أوضحها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كالتالى:

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بقلم  أسماء زايد