«المصريين الأحرار»: قرارات الرئيس تعكس حرصه على الحماية الاجتماعية

أشادت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف أمس، وافتتاحه لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة.

التخفيف على كاهل المواطن المصري

وأكدت «واصل» في بيان، أن حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس تؤكد حرصه على الحماية المجتمعية للمصريين من خلال التخفيف من على كاهل المواطن المصري ومشاركة المصريين في مواجهة الآثار التي نتجت بسبب الأزمة الاقتصادية على العالم أجمع ومن ثم مصر.

وأوضحت أن توجيه الرئيس للحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـة بمـا يلي زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

وألمحت إلى أن زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقاً لمناطق الاستحقاق.

وأيضا رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام؛ زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

وأوضحت أن مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، بالإضافة إلى قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

وأشارت إلى أن إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وأفادت «واصل» بأن الصعيد حدث به طفرة لم يشهدها من قبل على مستوى المشروعات الاقتصادية، فلم نر من قبل الاهتمام بتطوير الصعيد في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية في ظل الاستراتيجية الوطنية من أجل المواطن المصري وصولاً للجمهورية الجديدة والتي تمت بقيادة حكيمة في عهد الرئيس السيسي وقيادته الرشيدة والحكيمة في إدارة البلاد.

وبالنهاية وجهت واصل الشكر للرئيس،إذ أن هذه القرارات من شأنها إرسال رسالة مفادها أن أصوات المصريين تصل إليه ويتم التفاعل معها قولاً وفعلاً وأنه بتكاتف جميع أفراد الشعب المصري ووحدة الصف يمكن التغلب على كافة الأزمات، فيجب الالتفاف حول الوطن فهذه مهمتنا لمواجهة أعداء الوطن.