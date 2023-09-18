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وصول هاني رمزي لتقديم واجب العزاء في شقيق محمد فؤاد

كتب:

محمود الرفاعي
08:50 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
هاني رمزي

هاني رمزي

وصل الفنان هاني رمزي إلى مسجد حسين صدقي بالمعادي، لتقديم واجب العزاء في شقيق الفنان محمد فؤاد.

عزاء شقيق محمد فؤاد

كان إبراهيم نجل الراحل تلقى واجب العزاء إلى حين وصول محمد فؤاد للمسجد، وأعلن محمد فؤاد نبأ وفاة شقيقه في الساعات الأولى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وألقى الفنان محمد فؤاد نظرة الوداع على جثمان شقيقه وتلى آيات من القرآن الكريم على روحه، وذلك قبل أن يوارى جثمانه الثري داخل مقابر عرب راشد بمنطقة حلوان.

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