محمد فؤاد يصل إلى مسجد حسين صدقي لتلقي العزاء في شقيقه

وصل منذ قليل، الفنان محمد فؤاد إلى مسجد حسين صدقي بالمعادي لتلقي واجب العزاء في شقيقه.

وذهب عدد من الفنانين إلى مسجد حسين صدقي لتقديم واجب العزاء؛ منهم الإعلامي أسامة منير والفنان هاني رمزي وأحمد التهامي.

وكان إبراهيم نجل الراحل تلقى واجب العزاء قبل وصول محمد فؤاد للمسجد.

وفاة شقيق محمد فؤاد

وأعلن محمد فؤاد، وفاة شقيقه في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وألقى الفنان محمد فؤاد نظرة الوداع على جثمان شقيقه وقرأ آيات من القرآن الكريم على روحه، وذلك قبل أن يوارى جثمانه الثرى داخل مقابر عرب راشد في حلوان.