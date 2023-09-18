مواطنو الغربية: الرئيس أب روحي للمصريين عبر بالوطن إلى بر الأمان

«عصام»: يجاهد للارتقاء بحياة الناس

أعرب عصام عمارة، موظف، مقيم بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، عن سعادته بقرارات الرئيس السيسى، التى أعلن عنها خلال زيارته إلى محافظة بنى سويف، والتى من شأنها الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين فى ظل الأزمة الاقتصادية، مؤكداً أنّ الأيام تثبت يوماً بعد يوم أن اختيار الرئيس السيسى من قبَل الشعب المصرى فى 2014 كان القرار الصحيح وأنه رجل المرحلة، فرغم ما يمر به العالم من أزمات، سواء «كورونا» أو الحرب الأوكرانية - الروسية، وقبلها حرب مصر على الإرهاب وما تبع ذلك من أزمات اقتصادية عالمية، فإن مصر استطاعت أن تمر بسلام من هذه الأزمات بحكمة القيادة السياسية التى لم تدّخر جهداً فى الحفاظ على الوطن والمواطن من خلال أعمال تطوير ومشروعات تنموية شاملة لكل المحافظات، وأبرزها مشروعا القرن: «حياة كريمة»، والعاصمة الإدارية.

«عبدالشهيد»: داعم وسند للعمال

وقال أشرف عبدالشهيد، موظف بقطاع الملابس فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، إن حزمة القرارات التى أعلن عنها الرئيس، خلال افتتاح مشروعات قومية بمدينة بنى سويف، نابعة من إحساس الرئيس بمعاناة المصريين. وأضاف: «السيسى هو الأب الروحى للمصريين قبل أن يكون رئيساً للجمهورية، وقراراته الأخيرة خطوة مهمة لدعم المواطنين، وتعكس حرص الرئيس السيسى على تحسين ظروف معيشة المصريين»، وعبّر «عبدالشهيد» عن فرحته وزملائه من عمال «شركة مصر للغزل والنسيج» بالمحلة الكبرى برفع الحد الأدنى للأجور، وقال إنها خطوة مهمة لدعم العمالة المصرية، وتعكس حرص الرئيس على تحسين ظروف المعيشة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فهو الداعم والسند للعمال.