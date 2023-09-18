كفر الشيخ: الرئيس خلق فرص عمل للشباب وقدم هدايا ثمينة للصيادين

أثنى مواطنو محافظة كفر الشيخ على الجهود الجبارة التى تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى لا يألو جهداً من أجل مصلحة الشعب والوطن.

وقال كرم الشامى، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك كفر الشيخ، إن الرئيس ضاعف إنتاجية الثروة السمكية؛ لاهتمامه البالغ بتنمية البحيرات وتحسين البيئة السمكية، وإنشاء أكبر مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط ببركة غليون، كمشروع قومى كبير على أرض المحافظة، ونحتاج إلى توسع أكثر فى مجال الثروة السمكية خلال السنوات الـ5 المقبلة فى سواحل البرلس وبلطيم؛ لخلق فرص عمل للشباب.

وأشار الدكتور فيصل متولى، أستاذ جامعى، من أبناء البرلس، إلى أن الرئيس يشعر بالبسطاء ويدعم العاملين بالدولة، وشكراً له من القلب، ونحتاج إلى توسع واستثمار سياحى فى بلطيم والبرلس، كونهما محطتين بطبيعة ساحرة من مياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس وحدائق وبساتين على جانبى الطريق الدولى الساحلى، وهو مناخ آمن وجيد للاستثمار الذى يوفر فرص عمل للشباب، مع توافر مساحات كبيرة من أراضى الدولة.

وقال خالد عبده، صياد: «نشكر الرئيس على الكثير من الهدايا التى قدمها للصيادين من تنمية وتعميق لبحيرة البرلس، فأصبحت جاذبة للصيادين وزاخرة بالأسماك، بعد أن كانت طاردة لها، ونتمنى أن يتم إنشاء مدارس للصيد البحرى فى البرلس وصناعة السفن والمراكب واليخوت، والتوسع فى بناء مساكن للشباب ومحدودى الدخل».