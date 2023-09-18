أهالي الإسكندرية: انحياز الرئيس السيسي للمواطنين أولوية

عبّر أهالى الإسكندرية عن سعادتهم بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة علاوة الغلاء الاستثنائية للموظفين والمعاشات، مؤكدين أن الرئيس دائماً ما ينحاز للبسطاء ويوجه الحكومة إلى تحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بها من خلال الحماية الاجتماعية وتدشين المشروعات القومية العملاقة التى خلقت الآلاف من فرص العمل.

«زيزى»: القرارات تخلق رواجاً فى الأسواق

وعبّرت زيزى الدويك، من سكان الإسكندرية، عن سعادتها بقرارات الرئيس، مشيرة إلى أن رفع أجور الموظفين وزيادة المعاشات مساندة اجتماعية مهمة للمواطنين وتعود بالنفع أيضاً على أصحاب المحال والمشروعات الصغيرة كونها تزيد من فرص البيع والشراء.

وأضافت، لـ«الوطن»، أن تلك القرارات تعكس حرص الرئيس على الخروج بمصر وأهلها إلى بر الأمان فى ظل الأزمات العالمية.

وأشاد رامى يسرى، مواطن سكندرى، بقرارات الرئيس، مؤكداً أن البعض يرى أن الزيادة ليست كبيرة إلا أنه بالمقارنة مع عدد المستفيدين سيدرك المواطن أنها مبلغ كبير من موازنة الدولة فى ظل أوضاع اقتصادية عالمية صعبة، وأشار إلى أنه من الضرورى أن تتبنى شركات القطاع الخاص قرارات مماثلة من أجل تحسين أوضاع المعيشة للمواطنين، فيما أكد كريم كمال، الباحث السكندرى فى الشأن السياسى، أن أبرز أولويات الرئيس انحيازه للمواطنين فى كل وقت وبأى طريقة ممكنة، مضيفاً أن القيادة السياسية تحاول بكل جهد الحفاظ على حياة آدمية للمواطن وتوفير ما يمكن توفيره، مشيداً برفع الحد الأدنى للأجور وإجراءات الحماية الاجتماعية التى تم تنفيذها خلال العامين الماضيين.