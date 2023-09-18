نبيلة عبيد تدعم يوسف فوزي في أزمته الصحية: «بتمنى له كل الخير والشفاء»

تمنت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، الشفاء للفنان يوسف فوزي.

نبيلة عبيد تدعم يوسف فوزي

وكتبت نبيلة عبيد: «الفنان الجميل يوسف فوزي مشوار حافل من الأعمال السينمائية المميزة.. شاركنا سوا في فيلم الراقصة والسياسي واستمتعت بمشاهدة أفلامه السينمائية المتعددة خاصة أفلامه مع الصديقة نادية الجندي، بتمنى له كل الخير والشفاء من عند ربنا سبحانه تعالى ونرجع نشوفه على الشاشة بأحلى الأعمال الفنية، مساكم ورد».

حلم يوسف فوزي الذي لم يتحقق

وكشف الفنان يوسف فوزي في تصريحات تليفزيونية عن الحلم الذي كان يرغب في تحقيقه قبل مرضه، فكان يتمنى تجسيد قصة حياة السباح العالمي عبد اللطيف أبو هيف، إذ كانت تربطهما علاقة صداقة وكان يسبح معه في النادي ويشجعه.