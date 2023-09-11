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نبيلة عبيد: «المتحدة» عززت القيم وأحدثت تغيرا ملحوظا في سوق الدراما

كتب:

ياسمين محمود
11:29 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
نبيلة عبيد

نبيلة عبيد

أشادت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، بالدور الذي لعبته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في سوق الدراما التليفزيونية، وذلك بتعاونها مع عدد من المنتجين دون احتكارها لسوق الدراما.

وقالت نبيلة عبيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن المتحدة أحدثت تغيراً ملحوظاً في سوق الدراما بتعاونها مع عدد من المنتجين المعروفين أصحاب الأسماء الكبيرة في السوق، مضيفة: «الجيد في الموضوع أن المتحدة لم تحتكر السوق لنفسها، وإنما قامت بالتعاون مع جميع المنتجين، وهذا ذكاء شديد منها وللصالح العام».

نبيلة عبيد: المتحدة لم تحتكر المنتجين

وتابعت: «المتحدة حافظت على القيم، وجعلت السوق مفتوحة، إذ أنها لم تحتكر المنتجين للعمل معها فقط، بل فتحت لهم المجال في العمل مع المنصات العالمية والإقليمية، وعن نفسي أؤيد المتحدة في الفكر الجديد والتنوع الذي أحدثته في سوق الدراما».

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بقلم ياسمين محمود